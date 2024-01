Gabriel Tigrão deixa Canelas e ruma à Coreia do Sul

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Gabriel Tigrão foi anunciado como novo reforço do Gwangju. O avançado brasileiro, de 22 anos, deixou o Canelas e assinou em definitivo pelo emblema da Coreia do Sul, 3º classificado da última edição da 1ª divisão daquele país e que este ano irá disputar a Liga dos Campeões da Ásia. Esta temporada, o jogador formado no Botafogo marcou 4 golos e deu 2 assistências em 17 jogos na Liga 3 e na Taça de Portugal.