Geovani Júnior: «Acredito no projeto do V. Guimarães e sei que eles dão oportunidades a jovens como eu»

Geovani Júnior está pela quarta temporada em Portugal. O jogador brasileiro, de 21 anos, tem alinhado na equipa B do V. Guimarães e mostra-se feliz por mostrar as qualidades num emblema daquela dimensão."Esta é a minha quarta temporada a atuar aqui em Portugal. Estou muito feliz com tudo o que me tem acontecido, sinto-me motivado e pronto pra conquistar e contribuir ao máximo. Também me sinto privilegiado em fazer parte da estrutura deste clube tão grandioso. Espero dar muitas alegrias à equipa e aos adeptos tão apaixonados", frisou em declarações aO jovem extremo que alinhou as três épocas anteriores no Famalicão enalteceu o facto de já estar ambientado ao país e destacou também a evolução."Como já estou em Portugal, a minha adaptação é muito facilitada e o clube surpreendeu-me pela receção positiva. Tenho só a melhorar, pois acredito no projeto do V. Guimarães e sei que eles dão oportunidades a jovens como eu. Já foram seis partidas e tenho vindo a evoluir o a cada dia dentro de campo. Espero continuar a fazer bons jogos e a ajudar a equipa na busca pelos objetivos", referiu Geovani.