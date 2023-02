Geovani Júnior e o golo ao Varzim: «Colocou-nos de novo no jogo»

Geovani Júnior foi determinante na vitória do V. Guimarães sobre o Varzim, por 2-1. O avançado brasileiro apontou o primeiro golo na jornada 19 da Liga 3 mostrou-se feliz pelo momento."Foi um momento muito especial poder marcar aquele golo. Estávamos atrás no resultado e o golo colocou-nos de novo no jogo. No final, conseguimos conquistar a vitória. Estar na equipa da jornada deixa-me muito feliz, mas partilho isso com todos os meus companheiros de equipa, que me ajudaram a fazer uma boa partida", referiu em declarações à assessoria de imprensa.Geovani Júnior cumpre esta temporada a primeira época pelos vimaranenses e o tento aos poveiros foi mesmo o de estreia pela equipa minhota.