Golo de Chico Lamba garante triunfo do Sporting B na deslocação ao 1.º Dezembro

O Sporting B foi este domingo a Ponte de Sor bater o 1.º Dezembro, por 1-0, em jogo a contar para a 6.ª jornada da Liga 3.

O único golo da partida foi apontado ao minuto 20, pelo jovem defesa Chico Lamba, que permitiu aos leões assumirem a liderança isolada da Série B, aproveitando o deslize do Sp. Covilhã frente ao Amora (1-1).

Com este resultado, o Sporting B soma agora 12 pontos em 6 jogos disputados, mais um do que os serranos, que são segundos, com 11 pontos. Seguem-se Caldas, Atlético e Académica, todos com 9 pontos. Já o 1.º Dezembro segue no último lugar da tabela, com 4 pontos.