Gonçalo Gregório eleito jogador do mês de dezembro

Gonçalo Gregório, avançado da U. Leiria, foi eleito o Jogador do Mês de dezembro da Liga 3. O jogador, de 26 anos, acabou distinguido numa votação dos capitães das 24 equipas que disputam as duas séries da recém-criada competição do futebol portugês.Titular em todos os 13 jogos da U. Leiria - líder da Série A - realizados até ao momento, Gonçalo Gregório é o melhor marcador da Série A e de toda a prova, com 9 golos. O avançado recebeu o troféu de Jogador do Mês das mãos de Cândido Costa, embaixador da Liga 3 e comentador do Canal 11.