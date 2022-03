Guarda-redes do Montalegre convocado para a Seleção de Cabo Verde

O jovem guarda-redes de apenas 24 anos, do Centro Desportivo e Cultural de Montalegre, que disputa a Liga 3, foi novamente convocado pela seleção de Cabo Verde.

Os Tubarões Azuis vão defrontar as congéneres Guadalupe, Liechtenstein e San Marino, em três jogos particulares que vão decorrer entre os dias 23 e 28 de março.

Márcio Rosa, que representou a sua seleção na Taça das Nações Africanas (CAN,) está entre as escolhas do selecionador cabo-verdiano para os três jogos de preparação e parte para o seu país logo depois do jogo deste domingo, agendado para as 15h, em que o Montalegre visita a Sanjoanense para a 1ª jornada da Fase de Manutenção da Liga 3.