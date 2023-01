Guarda-redes formado no Sporting é reforço do Oliveira do Hospital

Rafael Vanderlaan, guarda-redes de 23 anos, é reforço do Oliveira do Hospital, anunciou esta sexta-feira o clube que disputa a Série B da Liga 3.





Formado no Sporting, até aos juniores, o guardião chega livre ao emblema do distrito de Coimbra. Nas últimas três temporadas representou o Casa Pia, que o emprestou ao Real na segunda metade de 2020/21. Vanderlaan jogou ainda nos sub-23 do Estoril em 2018/19.O jovem guarda-redes vai lutar com José Chastre pela titularidade na baliza do Ol. Hospital e colmata a saída de outro guardião já neste mercado, Alexandre Verdade, que rumou ao Mortágua.