Guarda-redes João Gonçalo assina pelo Fafe

Há mais um reforço chega ao Fafe e são já nove no total. João Gonçalo, de 22 anos, deixou as balizas do São Martinho e passou a defender as dos justiceiros. No seu percurso, passou pela formação do FC Porto durante 10 temporadas, transitou depois para Rio Ave e Brito e na época transata cumpriu 26 jogos pela equipa campense.