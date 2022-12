Guilherme admite mau momento do Sp. Braga B: «Ninguém quer mais do que nós começar a ganhar»

O defesa-central Guilherme Soares já tem experiência de equipa principal do Sp. Braga, mas é ao serviço da B que encontra o seu principal espaço competitivo. O jovem, de 21 anos, participou no total dos 12 desafios da equipa de Custódio na presente época (10 na Liga 3 e dois na Premier League International Cup) e quer fechar a primeira volta da Série A da Liga 3 com o triunfo que escapou à equipa nas últimas quatro jornadas."Temos que iniciar rapidamente uma sequência de vitórias para tentarmos alcançar o objetivo que traçámos no início da época, que é ficar entre os quatro primeiros classificados. Não há volta a dar e temos que ir a São João Ver ganhar", afirmou Guilherme, em declarações à comunicação do Sp. Braga, referindo-se ao jogo marcado para este sábado, a partir das 11 horas."Temos de encarar o jogo de uma forma em que temos que ir lá vencê-lo, tal como temos feito nos encontros anteriores. Não temos tido os resultados que queremos, mas temos que iniciar rapidamente uma sequência de vitórias e vamos à procura disso", prometeu Guilherme, terminando, depois com uma garantia."Não estamos num bom momento, mas ninguém quer mais do que nós começar a ganhar e ser bem sucedido neste campeonato", concluiu o central.