Guilherme Soares garante que o Sp. Braga B vai dar "uma grande resposta" contra o Anadia

O defesa central Guilherme Soares, de 21 anos, foi o homem escolhido para dar voz aos objetivos do Sp. Braga B para o jogo a deslocação ao terreno do Anadia, este domingo, em partida referente à sétima jornada da Série A da Liga 3."Vimos de um resultado negativo frente ao Fafe, mas confio no nosso poder de reação, naquilo que tão bem trabalhámos ao longo da semana e tenho a certeza que vamos dar uma grande resposta contra o Anadia", começou por afirmar o capitão do Sp. Braga B, em declarações à comunicação do clube minhoto."Estudámos bem o Anadia. Está no terceiro lugar da Liga 3, tem qualidade e está motivado, mas nós vamos querer impor em campo a nossa identidade. Queremos ter bola, ser superiores e eficazes para conquistarmos os três pontos", apontou Guilherme Soares, para concluir, depois sobre o momento da equipa com melhor média de tempo útil de jogo entre todas as que participam na Liga 3."Estamos a dois pontos do grupo dos quatro primeiros classificados e vamos procurar lá chegar o mais depressa possível. Confiamos no nosso processo, identificámo-nos com ele, temos qualidade e queremos dar início a uma sequência de bons resultados que nos levem para os lugares onde queremos estar", rematou o defesa do Sp. Braga B.