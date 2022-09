Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Gustavo Mendonça do Canelas à Seleção Sub-20: «Agora tenho de agarrar esta oportunidade» Pode tornar-se no primeiro internacional do clube e está feliz com a escolha





Com 19 anos, Gustavo Mendonça já é peça importante na equipa de Paulo Silva, 3ª classificada na Série A

• Foto: DIREITOS RESERVADOS