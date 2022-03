Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Hélder Postiga: «Liga 3 é o patamar mais equilibrado e competitivo» À partida para a fase decisiva do primeiro ano da prova, o balanço do diretor da FPF é francamente positivo. O valor equiparado das equipas, a incerteza no desfecho e o aproveitamento desportivo fazem parte de equação vitoriosa





• Foto: D.R.