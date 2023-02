Heldon reforça Belenenses

Heldon é reforço do Belenenses. O avançado de 34 anos, que se encontrava livre no mercado depois de ter representado os sauditas do Al-Orobah e que em Portugal representou clubes como Marítimo, Sporting, Rio Ave ou V. Guimarães, assinou com o emblema do Restelo até final da temporada.De resto, o internacional cabo-verdiano já se encontrava a trabalhar às ordens de Bruno Dias desde o final de janeiro, mas não se havia apresentado nas melhores condições físicas, tendo o acordo sido oficializado apenas agora. Heldon deverá ser opção para o centro do ataque dos azuis, atualmente no 3º lugar da Série B da Liga 3 e na luta pelo acesso à fase de subida.