Henrique Nunes perto do São João Ver

Após a derrota (2-3) frente à Sanjoanense, o São João de Ver anunciou a saída do treinador Nuno Pedro. Sem ganhar há 11 jogos, a equipa ocupa o 9º lugar da Série A, já sem hipóteses de chegar à fase de subida. Segundo apuramos, Henrique Nunes deverá ser o sucessor. Fonte dos malapeiros admitiu ao nosso jornal que o experiente técnico, de 67 anos, deve ser hoje oficializado até final da temporada.Com vasto historial em clubes nacionais, Henrique Nunes está afastado dos bancos após ter saído do Lusitânia Lourosa no final da temporada passada.