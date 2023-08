Históricos apontam à vitória

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Alverca e Académica empataram com Ol. Hospital e 1º Dezembro, respetivamente, e defrontam-se hoje (20h) com o objetivo de alcançarem a primeira vitória nesta edição da Liga 3. Do lado da Briosa, que passou por grandes dificuldades na época passada, o treinador Tiago Moutinho garante que "o mais importante" está garantido: "Existe uma empatia muito grande entre nós e os adeptos."

Antes, às 17h30, o Sp. Braga B dá o pontapé de saída nesta ronda e Lacximicant promete, frente ao Lusitânia Lourosa, outra imagem após a derrota com o Varzim. "Vamos ter concentração máxima desde o início, porque isso deixa-nos mais perto da vitória", referiu.

Para além destes, hoje há mais dois jogos: o Sanjoanense-Canelas, também às 17h30, e o Anadia-Fafe, às 20 horas.