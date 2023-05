Hora das decisões na Liga 3 levou mais de 35 mil adeptos aos estádios

A Federação Portuguesa de Futebol revelou esta segunda-feira que 35.954 adeptos marcaram presença nos vários jogos da última jornada da Liga 3.No Estádio do Bonfim, no duelo entre o V.Setúbal-Oliveira do Hospital, estiveram 13 mil espectadores enquanto que 8 mil seguiram, no Restelo, o Belenenses-AD Sanjoanense. Na Póvoa do Varzim, 6.021 acompanharam o Varzim-Fafe e em Coimbra foram cerca de 4.080 pessoas que assistiram ao Académica-LGC Moncarapachense.A forte afluência foi motivada pelo carácter decisivo dos duelos, numa jornada que foi marcada por subidas e descidas de divisão.Também na mesma nota, o órgão máximo do futebol anunciou que os números desta jornada aproximaram-se bastante dos da ronda anterior (36.268).