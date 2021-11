Hugo Martins deixa comando técnico do Cova da Piedade

O Cova da Piedade informou que o treinador Hugo Martins, de 43 anos, abandonou o comando técnico da equipa, por mútuo acordo entre as partes.





"O Clube Desportivo Cova da Piedade - Futebol SAD comunica a revogação de contrato por mútuo acordo com o treinador da equipa principal, Hugo Martins. O Clube Desportivo Cova da Piedade - Futebol SAD agradece o trabalho e empenho, desejando os maiores sucessos pessoais e profissionais", pode ler-se no comunicado emitido pelo emblema de Almada.Após oito jogos ao leme da equipa, Hugo Martins conquistou apenas duas vitórias, ocupando neste momento o 9º lugar na série B da Liga 3, com sete pontos somados.