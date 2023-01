Internacional português André Santos oficializado no V. Setúbal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Vitória de Setúbal oficializou a contratação de André Santos, tal comoantecipou. O médio internacional português, de 33 anos, alinhava nos suíços do Grasshoppers, onde chegou em 2020.Em Portugal, o futebolista formado no Sporting alinhou, além dos leões, no BSAD, U. Leiria, V. Guimarães e Arouca.No estrangeiro, André Santos conta também passagens por Deportivo, Metz, Balikesirspor e U. Craiova.