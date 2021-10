Investidores do Amora foram abordados por outros clubes portugueses

Terminou esta sexta-feira o prazo para a compra da SAD do Amora, da Liga 3, por parte da Odemira Capital, do espanhol José Maria Gallego, que também é diretor e acionista do Betis, sem que o processo tivesse visto fumo branco.





Segundo nos foi possível apurar, a Odemira Capital já foi abordada por outros clubes portugueses que procuram um investidor para replicar o sucesso do Amora, pois construiu um plantel vencedor e que tem vindo a subir na classificação, ocupando atualmente o 4º lugar da Série B da Liga 3. Isto apesar das dificuldades encontradas pelos adeptos para apoiar a equipa, que tem jogado em casas emprestadas. O jogo de domingo contra o Sporting B, por exemplo, será disputado na Malveira.Recorde-se que, comodeu conta em tempo oportuno, o processo de compra do Amora sofreu um revés no inicio da semana, uma vez que o presidente do clube - e vice-presidente da Câmara Municipal do Seixal -, Carlos Henriques, recusou assinar o documento de renuncia da sua opção de preferência sobre a compra da SAD.De resto, a Odemira Capital, que tem um acordo de gestão com os anteriores donos do Amora SAD e assume todos os compromissos financeiros e de gestão, pondera agora abandonar o projeto, pois não tem condições para atacar a subida de divisão.