Já estão definidos todos os integrantes da fase de apuramento de campeão da Liga 3

Já são conhecidos todos os oito clubes que vão disputar a fase de apuramento de campeão da Liga 3.

Da Série B faltava apenas apurar qual seria a última equipa que iria garantir a presença na luta pela subida à Liga Sabseg, sendo que União de Leiria (1.º), Alverca (2.º) e Torreense (3.º) já tinham assegurado a presença na próxima fase. Vitória de Setúbal e Amora eram as duas equipas que ainda sonhavam com o apuramento, com os sadinos a garantirem-no após um triunfo magro (1-0) na receção ao Alverca.

Já da Série A, Vitória de Guimarães B e Sporting de Braga B juntaram-se hoje a Felgueiras (1.º) e Oliveirense (2.º) na luta pelo apuramento à fase de apuramento de campeão da Liga 3, depois de os vimaranenses baterem o Pevidém, por 2-1, e os bracarenses empatarem (1-1) na receção ao S. João de Ver.