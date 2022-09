Jeimes Menezes regressa ao Montalegre por empréstimo do Paços de Ferreira

Jeimes Menezes está de regresso ao Montalegre depois de, na temporada passada, ter feito parte do plantel do Paços de Ferreira. O guarda-redes brasileiro, de 21 anos, chega por empréstimo dos castores.Com formação no Santos, Jeimes está em Portugal há três temporadas e na sua época de estreia em Portugal, fez parte do plantel do CDC Montalegre que subiu à Liga 3.Agora reforça a baliza do emblema barrosão, orientado por José Manuel Viage, que na próxima jornada recebe o V. Guimarães B às 15 horas, no Estádio Dr. Diogo Vaz Pereira.