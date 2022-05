João Fernandes pendura as chuteiras aos 38 anos

Depois de ter alcançado a manutenção na Liga 3 do Centro Desportivo e Cultural de Montalegre, o médio defensivo João Fernandes, de 38 anos decidiu terminar a sua carreira de futebolista.

Foi na formação do Desportivo de Chaves que o médio João Fernandes se começou a destacar e vestiu a camisola azul-grená como sénior durante nove anos onde chegou mesmo a envergar a emblemática braçadeira de capitão.

Conhecido pela sua garra e pela entrega que tinha dentro de campo, João Fernandes, nos seus 20 anos de carreira desportiva como sénior, vestiu também a camisola do Valpaços, Juventude do Pedras Salgadas, Feirense, Gondomar e Mirandela, tendo depois do Mirandela regressado ao Alto Tâmega, para estar seis temporadas no Montalegre, onde envergou também a braçadeira de capitão do conjunto do barroso.

Ao longo destas últimas 6 épocas, disputou um total de 126 jogos, tendo apontado um golo.

Os momentos altos da carreira de João Fernandes foram com a camisola dos Valentes Transmontanos quando em 2009/2010 chegou à final do Jamor, que o Chaves perdeu por 2-1 com o Porto e em 2012/2013, quando conquistou o título de Campeão Nacional da II Divisão Nacional.