João Freitas não fica no Alverca: «Três anos em que dei tudo por este símbolo»

João Freitas anunciou o adeus ao Alverca após três anos de ligação à formação da Liga 3. O defesa-central português, de 30 anos, foi escolha habitual dos ribatejanos durante as três temporadas no clube."E chega assim a hora de dizer adeus. É um ciclo que se encerra, depois de três anos em que dei tudo por este símbolo e em que fui de igual forma retribuído. Um grande obrigado a todos os que se cruzaram comigo nesta caminhada. Foi um prazer Alverca", reiterou através das redes sociais.Freitas chegou a Alverca em 2019 após ter cumprido duas temporadas no rival Vilafranquense. A nível sénior envergou ainda as camisolas de Moura, Sertanense, Amora, Casa Pia, Leixões e Gafanha.