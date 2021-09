Começou a jogar futebol no Benfica, mas depois passou para o Belenenses e chegou ao V. Setúbal em 2013/14. Foi lá que concluiu a formação e iniciou-se no futebol sénior. Com apenas 21 anos, o médio ofensivo João Marouca renovou, esta sexta-feira, o seu contrato com os sadinos por mais dois anos, até 2023.





Foi uma prova de confiança nas qualidades de um jogador que, na época passada, em ano de estreia na equipa principal do V. Setúbal, viu o azar bater-lhe à porta, sofrendo uma rotura de ligamentos da qual continua a recuperar. Apesar disso, ainda fez 10 jogos (nove no Campeonato de Portugal e um na Taça de Portugal) e um golo pelos sadinos. Agora, assim que seja dado como apto, vai disputar a Liga 3.