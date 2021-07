João Patrão é o mais recente reforço do Lusitânia de Lourosa. O médio, de 31 anos, representou na época passada o Cova da Piedade, clube ao serviço do qual realizou 29 jogos (26 na 2ª Liga e três na Taça de Portugal).





Formado no Leixões, Patrão já representou como sénior, além do Cova da Piedade, Leça, Leixões, Macedo de Cavaleiros, Sp. Braga, Chaves e Estoril.O médio é o terceiro reforço do Lusitânia de Lourosa para a estreia na Liga 3, depois de Fábio Vieira (ex-Valadares Gaia) e Léo Cá (ex-Sp. Covilhã).