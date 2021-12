João Pedro Coelho é o novo treinador do Fafe. Depois da saída de Francisco Matos, no domingo, a escolha da direção liderada por Jorge Fernandes recaiu no técnico de 39 anos, que esta quarta-feira saiu do comando do Pevidém.





O treinador deixa um histórico de duas subidas de divisão no Pevidém e ainda a conquista de uma Taça da Associação de Futebol de Braga. Assume um novo projeto na sua carreira desportiva, continuando na Série A da Liga 3.

O Fafe é nesta altura 10º classificado e recebe hoje o Anadia, para a 11ª jornada.