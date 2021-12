João Pedro Coelho já não é o treinador do Pevidém

João Pedro Coelho deixou o comando técnico do Pevidém esta quarta-feira, depois da derrota, por 4-1, frente ao V. Guimarães B, no dérbi vimaranense que encerrou a primeira volta da Liga 3.Depois de ter colocado o Pevidém na discussão pela subida à Liga 2 na temporada passada, o treinador não conseguiu evitar o último lugar da zona norte no ano de estreia na Liga 3. Por isso, as duas partes chegaram a um acordo para a rescisão do contrato, após a derrota diante do V. Guimarães B.