Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

João Santos brilha no Felgueiras e antigo treinador garante: «Pode chegar longe» Bruno Bernardo orientou o avançado no Belenenses, o qual assegura "convencer muito rápido quem trabalha com ele"





• Foto: Instagram Felgueiras