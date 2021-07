João Sousa e Diogo Ribeiro vão reforçar o Alverca

João Sousa vai ser reforço do Alverca, clube que disputará a nova Liga 3. O defesa central, de 27 anos, vai assinar pelos ribatejanos nos próximos dias, após ter jogado esta temporada no Amora, onde realizou 26 jogos e apontou 3 golos.





No seu percurso, João Sousa conta com passagens por Real, Moreirense, Vizela, UD Oliveirense, Fafe e Louletano. O defesa central vem assim colmatar a saída de Léo Bolgado para o Leixões, sendo uma opção à disposição de Vasco Faísca.Sabeque também o avançado Diogo Ribeiro (ex-Vizela) vai ser reforço do Alverca. Depois da subida à 1ª Liga pelo Vizela, o avançado, de 30 anos, vai agora disputar a Liga 3. Na última temporada realizou 22 jogos e marcou 3 golos pelo clube vizelense.Ainda dar conta de que o Alverca anunciou a renovação de contrato com o defesa João Freitas e o médio Felipe Ryan, somando-se nove renovações do plantel que ascendeu à Liga 3 no ano anterior.