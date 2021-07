João Sousa reforça o Alverca  

O defesa-central João Sousa assinou um vínculo contratual com o Alverca, da Liga 3, válido por uma temporada.



O jogador com passaporte português e moçambicano, tem 27 anos jogou, no Campeonato de Portugal ao serviço do Amora, tendo alinhado em 26 jogos e apontando três golos.



Depois das renovações de José Costa, Tiago Gomes, David Dinamite, João Freitas, Jorge Bernardo, Felipe Ryan, Rafa Castanheira, Eurico Lima e Jefferson Nem, João Sousa é o primeiro reforço confirmado nos ribatejanos.