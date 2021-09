Jogo entre Montalegre e Braga B adiado devido à Covid-19

Depois de terem sido realizados testes de despistagem à Covid-19 foram registados casos positivos no seio do plantel e da equipa técnica do Centro Desportivo e Cultural de Montalegre. Assim, o clube emitiu uma nota na sua página oficial a informar que "foram suspensos de imediato os treinos, contactadas as autoridades de saúde e seguidas as diretrizes da DGS. Refira-se que todos os infetados se encontram sem sintomas e a recuperar normalmente."





Por tudo isto, e segundo o clube, o jogo contra a equipa B do Sp. Braga, para a Liga 3, que estava marcado para sábado foi adiado e será reagendado para o fim de semana de 16 e 17 de outubro, data que mesmo assim necessita de confirmação posteriormente.