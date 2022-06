E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Jorge Bernardo não chegou a acordo com o Torreense e vai ficar no Alverca na época 2022/23.sabe que as negociações entre o emblema de Torres Vedras e o defesa-direito, de 30 anos, falharam. Recorde-se que na temporada passada, Jorge Bernardo apontou 1 golo e 3 assistências em 33 jogos.