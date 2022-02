Jorge Prazeres é o escolhido para treinar o Oriental Dragon

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Oriental Dragon, atual 12.º classificado da Série B da Liga 3, oficializou que chegou a acordo com Jorge Prazeres para suceder a Luís Manuel no cargo de trienador.O técnico, de 53 anos, conta com passagens por Real, Pinhalnovense, Sintrense, Fabril, onde venceu a 1.ª divisão da AF Setúbal na época 2018/19, Comércio e Indústria e Sacavenense, a última equipa que treinou.