José Melro: «Trabalho desde pequeno para fazer golos»

O primeiro futebolista da Liga 3 convocado para os trabalhos da seleção portuguesa de Sub-18, José Melro, destacou a importância do plantel sénior no seu crescimento, rotulando de "incrível" a experiência vivida no União de Santarém.



"Trabalho desde pequeno para fazer golos, mas reconheço que tirei grandes ensinamentos do trabalho diário e, depois, nos jogos na Liga 3, com um grupo de homens no União de Santarém. Fiquei a perceber o que é um balneário. Isso é impressionante e foi incrível", disse José Melro, de 17 anos, à agência Lusa.

O jovem avançado marcou três dos 40 golos anotados esta época na equipa principal do União de Santarém, concorrendo na Liga 3 com elementos mais velhos e que, regra geral, o viram como um deles. "A única vez que senti algum menosprezo dos adversários foi no jogo de estreia, frente ao Cova da Piedade, talvez por pensarem que era apenas a oportunidade de estrearem um miúdo na equipa principal", considerou José Melro, fã de Phil Foden, jogador dos ingleses do Manchester City, pela "simplicidade" com que "faz parecer as coisas fáceis".

Para o avançado canhoto do União de Santarém, "a capacidade de perceber bem o jogo" ajuda a explicar "a boa finalização" e os números redondos desta época (repartidos pelos juniores, equipa B e principal). "Admito que tenho uma primeira receção muito forte, remate à distância e uma boa capacidade de decisão no último terço, mas também tenho vários aspetos a melhorar, em termos de velocidade, agilidade e jogo de cabeça. Também devo trabalhar mais e melhorar fisicamente", concluiu, reconhecido aos treinadores André David e Tiago Melro.