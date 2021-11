José Semedo e mais dez na estreia de Pedro Gandaio como treinador do V. Setúbal

Pedro Gandaio, ex-adjunto de Toni Pereira, estreia-se hoje ao leme do V. Setúbal frente ao Torreense. Após a demissão do anterior técnico, o jovem de 32 anos assumiu de forma interina o cargo de treinador e tem como missão imediata reencontrar os triunfos na partida que marca o regresso do capitão José Semedo.

"Sinto a equipa motivada e confiante. O Torreense é o líder e joga em casa, mas a grandeza do Vitória, com todo o respeito por todas as equipas, obriga-nos a assumir o jogo em qualquer campo. A melhor resposta que os jogadores podem dar aos adeptos é regressar às vitórias", afirma, admitindo o regresso de Semedo depois de mais de um mês de ausência dos relvados devido à morte da esposa. "É um líder nato. Se estiver em condições, será ele e mais dez", frisa.

Fã de Jorge Jesus, de quem foi adjunto no Al Hilal, Gandaio não esconde a satisfação pelo desafio que lhe foi lançado no Bonfim. "É a oportunidade que qualquer treinador espera. Encaro-a com responsabilidade e um orgulho tremendo por ser treinador de um clube como o Vitória", destaca.