Jota Pereira sofreu rotura de ligamentos no joelho direito

Está confirmado o pior cenário para Jota Pereira. O avançado sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, o que o obrigará a ser submetido a uma intervenção cirúrgica.O jovem, de 20 anos, lesionou-se durante o duelo do V. Guimarães B frente à Sanjoanense, do passado fim de semana, e terá pela frente um longo período de recuperação até poder regressar aos relvados.Apesar de atuar na equipa B dos minhotos, Jota Pereira já teve oportunidade, esta época, de fazer a estreia pela equipa principal, tendo sido lançado no jogo com o Puskás Akadémia, na Hungria, a contar para a 2.ª pré-eliminatória da Liga Conferência.