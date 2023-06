Kiko vai jogar no Rans da Indonésia

Kiko, defesa central de 23 anos, que se destacou na última temporada da Liga 3 ao serviço do Montalegre, assinou contrato com o Rans Nusantara, clube da Primeira Divisão da Indonésia e que é treinado pelo português Eduardo Almeida.Ao ser questionado sobre esta oportunidade, Kiko manifestou entusiasmo: "Quando me informaram desta possibilidade, não hesitei. É uma nova experiência em que estou totalmente focado para ajudar o clube a alcançar os seus objetivos". O jovem defesa está ansioso para enfrentar este novo desafio e contribuir para o sucesso da equipa.Kiko realçou também a paixão dos indonésios pelo futebol: "Aqui as pessoas são apaixonadas pelo desporto e, pelo que tenho observado, criam uma atmosfera incrível durante os jogos."A estreia do Rans Nusantara está agendada para o dia 3 de julho, na receção ao Persikabo 1973. Será o primeiro teste para Kiko, nesta que será a sua estreia num campeonato estrangeiro.