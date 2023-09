Ktatau reforça meio-campo do Felgueiras

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O futebolista brasileiro Ktatau, de 22 anos, é o mais recente reforço do meio-campo do Felgueiras, da Liga 3, por empréstimo do Desportivo de Chaves até ao final da temporada 2023/2024, anunciou esta sexta-feira o emblema transmontano da Liga Betclic.

Anunciado como reforço do Desportivo de Chaves em julho, depois de duas épocas consecutivas ao serviço da então equipa satélite dos transmontanos, o Juventude de Pedras Salgadas, Ktatau irá, agora, representar as cores do Felgueiras.

Numa nota divulgada nas redes sociais, o emblema flaviense informou que o jogador estará cedido ao clube da Liga 3 até ao final da temporada.

Em simultâneo, os felgueirenses anunciaram a chegada do centrocampista através de um curto vídeo partilhado também nas redes sociais.

Natural de Divinópolis, Ktatau prepara-se para cumprir a sua primeira experiência como jogador fora de Trás-os-Montes depois de ter cumprido 42 jogos ao serviço do Juventude de Pedras Salgadas, e de se ter estreado com a camisola do Desportivo de Chaves na presente época, na primeira eliminatória da Taça da Liga.

Já em solo brasileiro passou pelas camadas jovens do Guarani, Pouso Alegre e Coimbra, clubes do estado de Minas Gerais.