Lesão origina mal entendido no Amora

No encontro de quarta-feira, frente ao Alverca, Joca não esteve na ficha de jogo do Amora, o que gerou algumas dúvidas em torno dos motivos para tal ter acontecido, uma vez que é o capitão de equipa. Em declarações a, Diogo Fonseca, diretor desportivo do Amora, afirma: "O jogador tem andado com queixas de uma lombalgia aguda e por precaução achámos por bem não o convocar." No mercado de janeiro, Joca esteve na calha de saída, mas apesar de "haver negociações com vários clubes, não houve acordo".