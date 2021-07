Liga 3 arranca com o Sp. Braga B-UD Oliveirense

Está definido o calendário completo da primeira volta da Liga3, com o Sp. Braga B-UD Oliveirense, da Série A, a oficializar o arranque da prova, no próximo dia 13 de agosto, pelas 17 horas, um encontro que terá lugar no Complexo Desportivo de Fão.





No que diz respeito aos encontros da Série B, de notar que as partidas do Sporting B poderão sofrer alterações, mediante a a participação e calendarização dos leões na UEFA Youth League 2021/22. O primeiro encontro da Série B colocará frente a frente o Real SC e o Sporting B, partida que também está marcada para o dia 13 de agosto, porém com início às 19h30.1.ª Fase - Série A13/08/2021 - 17h00 - SC Braga SAD "B" - UD Oliveirense SAD14/08/2021 - 11h00 - Anadia FC SAD - CF Canelas 201014/08/2021 - 17h00 - AD Sanjoanense SAD - FC Felgueiras SAD15/08/2021 - 11h00 - Vitória SC SAD "B" - Lusitânia Lourosa FC15/08/2021 - 17h00 - São João de Vêr SAD - AD Fafe SAD15/08/2021 - 17h00 - CDC Montalegre - Pevidém SC20/08/2021 - 17h00 - Pevidém SC - AD Sanjoanense SAD20/08/2021 - 19h30 - AD Fafe SAD - SC Braga SAD "B"21/08/2021 - 17h00 - UD Oliveirense SAD - Vitória SC SAD "B"22/08/2021 - 17h00 - CF Canelas 2010 - São João de Vêr SAD22/08/2021 - 17h00 - FC Felgueiras SAD - Anadia FC SAD22/08/2021 - 17h00 - Lusitânia Lourosa FC - CDC Montalegre27/08/2021 - 17h00 - SC Braga SAD "B" - Vitória SC SAD "B"27/08/2021 - 19h30 - AD Fafe SAD - CF Canelas 201028/08/2021 - 20h30 - Anadia FC SAD - Pevidém SC29/08/2021 - 11h00 - São João de Vêr SAD - FC Felgueiras SAD29/08/2021 - 17h00 - AD Sanjoanense SAD - Lusitânia Lourosa FC29/08/2021 - 17h00 - CDC Montalegre - UD Oliveirense SAD18/09/2021 - 11h00 - Pevidém SC - São João de Vêr SAD18/09/2021 - 17h00 - Lusitânia Lourosa FC - Anadia FC SAD18/09/2021 - 17h00 - UD Oliveirense SAD - AD Sanjoanense SAD18/09/2021 - 19h30 - FC Felgueiras SAD - AD Fafe SAD19/09/2021 - 17h00 - CF Canelas 2010 - SC Braga SAD "B"19/09/2021 - 17h00 - Vitória SC SAD "B" - CDC Montalegre01/10/2021 - 19h30 - Anadia FC SAD - UD Oliveirense SAD02/10/2021 - 11h00 - SC Braga SAD "B" - CDC Montalegre02/10/2021 - 15h00 - CF Canelas 2010 - FC Felgueiras SAD02/10/2021 - 15h00 - AD Fafe SAD - Pevidém SC03/10/2021 - 15h00 - São João de Vêr SAD - Lusitânia Lourosa FC03/10/2021 - 15h00 - AD Sanjoanense SAD - Vitória SC SAD "B"22/10/2021 - 15h00 - Vitória SC SAD "B" - Anadia FC SAD22/10/2021 - 19h30 - FC Felgueiras SAD - SC Braga SAD "B"23/10/2021 - 11h00 - Pevidém SC - CF Canelas 201023/10/2021 - 15h00 - Lusitânia Lourosa FC - AD Fafe SAD23/10/2021 - 15h00 - UD Oliveirense SAD - São João de Vêr SAD24/10/2021 - 15h00 - CDC Montalegre - AD Sanjoanense SAD29/10/2021 - 15h00 - São João de Vêr SAD - Vitória SC SAD "B"30/10/2021 - 11h00 - CF Canelas 2010 - Lusitânia Lourosa FC30/10/2021 - 13h00 - FC Felgueiras SAD - Pevidém SC30/10/2021 - 15h00 - Anadia FC SAD - CDC Montalegre30/10/2021 - 19h30 - AD Fafe SAD - UD Oliveirense SAD31/10/2021 - 15h00 - SC Braga SAD "B" - AD Sanjoanense SAD05/11/2021 - 19h30 - UD Oliveirense SAD - CF Canelas 201006/11/2021 - 11h00 - Vitória SC SAD "B" - AD Fafe SAD06/11/2021 - 13h00 - AD Sanjoanense SAD - Anadia FC SAD06/11/2021 - 15:00 - CDC Montalegre - São João de Vêr SAD07/11/2021 - 15h00 - Pevidém SC - SC Braga SAD "B"07/11/2021 - 15h00 - Lusitânia Lourosa FC - FC Felgueiras SAD26/11/2021 - 15h00 - CF Canelas 2010 - Vitória SC SAD "B"27/11/2021 - 13h00 - São João de Vêr SAD - AD Sanjoanense SAD27/11/2021 - 15h00 - Pevidém SC - Lusitânia Lourosa FC27/11/2021 - 15h00 - SC Braga SAD "B" - Anadia FC SAD27/11/2021 - 19h30 - FC Felgueiras SAD - UD Oliveirense SAD28/11/2021 - 15h00 - AD Fafe SAD - CDC Montalegre03/12/2021 - 19h30 - Anadia FC SAD - São João de Vêr SAD04/12/2021 - 13h00 - SC Braga SAD "B" - Lusitânia Lourosa FC04/12/2021 - 15h00 - UD Oliveirense SAD - Pevidém SC05/12/2021 - 11h00 - Vitória SC SAD "B" - FC Felgueiras SAD05/12/2021 - 15h00 - CDC Montalegre - CF Canelas 201005/12/2021 - 15h00 - AD Sanjoanense SAD - AD Fafe SAD08/12/2021 - 11h00 - Pevidém SC - Vitória SC SAD "B"08/12/2021 - 13h00 - Lusitânia Lourosa FC - UD Oliveirense SAD08/12/2021 - 15h00 - FC Felgueiras SAD - CDC Montalegre08/12/2021 - 15h00 - CF Canelas 2010 - AD Sanjoanense SAD08/12/2021 - 15h00 - São João de Vêr SAD - SC Braga SAD "B"08/12/2021 - 17h00 - AD Fafe SAD - Anadia FC SAD1.ª Fase - Série B13/08/2021 - 19h30 - Real SC SDUQ - Sporting SAD "B"14/08/2021 - 17h00 - SCU Torreense SAD - UD Leiria SAD14/08/2021 - 17h00 - Oriental Dragon FC - UD Santarém SAD14/08/2021 - 19h30 - Vitória FC SAD - Amora FC SAD15/08/2021 - 17h00 - CD Cova Piedade SAD - Alverca SAD15/08/2021 - 17h00 - Caldas SC - FC Oliveira Hospital21/08/2021 - 11h00 - Amora FC SAD - CD Cova Piedade SAD21/08/2021 - 17h00 - FC Oliveira Hospital - SCU Torreense SAD21/08/2021 - 17h00 - UD Santarém SAD - Real SC SDUQ21/08/2021 - 19h30 - UD Leiria SAD - Vitória FC SAD22/08/2021 - 11h00 - Alverca SAD - Oriental Dragon FC22/08/2021 - 17h00 - Sporting SAD "B" - Caldas SC28/08/2021 - 11h00 - SCU Torreense SAD - Sporting SAD "B"28/08/2021 - 17h00 - Alverca SAD - Amora FC SAD28/08/2021 - 17h00 - Vitória FC SAD - FC Oliveira Hospital28/08/2021 - 17h00 - Caldas SC - UD Santarém SAD28/08/2021 - 17h00 - Oriental Dragon FC - Real SC SDUQ29/08/2021 - 17h00 - CD Cova Piedade SAD - UD Leiria SAD17/09/2021 - 17h00 - Amora FC SAD - Oriental Dragon FC17/09/2021 - 19h30 - UD Leiria SAD - Alverca SAD18/09/2021 - 17h00 - FC Oliveira Hospital - CD Cova Piedade SAD19/09/2021 - 11h00 - Real SC SDUQ - Caldas SC19/09/2021 - 17h00 - Sporting SAD "B" - Vitória FC SAD19/09/2021 - 17h00 - UD Santarém SAD - SCU Torreense SAD01/10/2021 - 15h00 - CD Cova Piedade SAD - Sporting SAD "B"02/10/2021 - 13h00 - Amora FC SAD - UD Leiria SAD02/10/2021 - 15h00 - Alverca SAD - FC Oliveira Hospital02/10/2021 - 19h30 - Vitória FC SAD - UD Santarém SAD03/10/2021 - 11h00 - SCU Torreense SAD - Real SC SDUQ03/10/2021 - 15h00 - Oriental Dragon FC - Caldas SC23/10/2021 - 13h00 - UD Santarém SAD - CD Cova Piedade SAD23/10/2021 - 15h00 - Sporting SAD "B" - Alverca SAD23/10/2021 - 19h30 - Real SC SDUQ - Vitória FC SAD24/10/2021 - 11h00 - Caldas SC - SCU Torreense SAD24/10/2021 - 15h00 - UD Leiria SAD - Oriental Dragon FC24/10/2021 - 15h00 - FC Oliveira Hospital - Amora FC SAD29/10/2021 - 19h30 - Alverca SAD - UD Santarém SAD30/10/2021 - 15h00 - CD Cova Piedade SAD - Real SC SDUQ30/10/2021 - 15h00 - Vitória FC SAD - Caldas SC31/10/2021 - 11h00 - UD Leiria SAD - FC Oliveira Hospital31/10/2021 - 15h00 - Amora FC SAD - Sporting SAD "B"31/10/2021 - 15h00 - Oriental Dragon FC - SCU Torreense SAD05/11/2021 - 15h00 - SCU Torreense SAD - Vitória FC SAD06/11/2021 - 15h00 - UD Santarém SAD - Amora FC SAD06/11/2021 - 15h00 - Caldas SC - CD Cova Piedade SAD06/11/2021 - 19h30 - Real SC SDUQ - Alverca SAD07/11/2021 - 11h00 - Sporting SAD "B" - UD Leiria SAD07/11/2021 - 15h00 - FC Oliveira Hospital - Oriental Dragon FC26/11/2021 - 19h30 - UD Leiria SAD - UD Santarém SAD28/11/2021 - 11h00 - FC Oliveira Hospital - Sporting SAD "B"28/11/2021 - 15h00 - Amora FC SAD - Real SC SDUQ28/11/2021 - 15h00 - CD Cova Piedade SAD - SCU Torreense SAD27/11/2021 - 11h00 - Oriental Dragon FC - Vitória FC SAD27/11/2021 - 15h00 - Alverca SAD - Caldas SC03/12/2021 - 15h00 - Oriental Dragon FC - Sporting SAD "B"04/12/2021 - 15h00 - UD Santarém SAD - FC Oliveira Hospital04/12/2021 - 15h00 - Real SC SDUQ - UD Leiria SAD04/12/2021 - 19h30 - Vitória FC SAD - CD Cova Piedade SAD05/12/2021 - 11h00 - Caldas SC - Amora FC SAD05/12/2021 - 15h00 - SCU Torreense SAD - Alverca SAD(*) - Sporting SAD "B" - UD Santarém SAD08/12/2021 - 15h00 - FC Oliveira Hospital - Real SC SDUQ08/12/2021 - 15h00 - Amora FC SAD - SCU Torreense SAD08/12/2021 - 15h00 - CD Cova Piedade SAD - Oriental Dragon FC08/12/2021 - 19h00 - Alverca SAD - Vitória FC SAD08/12/2021 - 21h00 - UD Leiria SAD - Caldas SC*Devido à simultaneidade da data da jornada da Liga 3 e da UEFA Youth League, este jogo será marcado depois de conhecida a calendarização do Sporting na UEFA Youth League 2021/22.