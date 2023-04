Liga 3 junta treinadores e árbitros nas conferências de imprensa pré-jogo

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu implementar conferências de imprensa de antevisão aos jogos da Fase de Subida da Liga 3 com presença dos treinadores das duas equipas e também do árbitro.

Segundo a FPF, "é mais uma iniciativa pioneira no futebol português" e vai abranger um jogo por jornada, no sentido de promover o lema da Liga 3: Puro Futebol. A medida foi recebida com entusiasmo pelos oito clubes que lutam pela subida e todos aderiram de imediato.





A primeira conferência conjunta é já este sábado, às 18h45, com os treinadores do Felgueiras (Agostinho Bento) e do Alverca (Leandro Pires), além do árbitro nomeado, Rui Lima, a falarem no auditório do Estádio Municipal Dr. Machado de Matos, em Felgueiras. O jogo realiza-se no domingo (16h), para a 2.ª jornada da Fase de SubidaRefira-se que a Liga 3 tem sido palco de várias ações em que os valores do fair play e do desportivismo são destacados e promovidos, com grande envolvimento e dinamização por parte dos clubes.