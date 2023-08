É uma guerra que parece não ter fim. No domingo houve um novo episódio no litígio entre o Amora e a Friends & Company, empresa encarregue de gerir a academia do clube e que viu o contrato ser rescindido unilateralmente, uma vez que “a sala de fisioterapia não foi aberta por indicação expressa da direção do Amora Futebol Clube”, segundo o comunicado da empresa.





O documento em questão explica que a PSP foi chamada ao local e deu instruções para que a sala dos treinadores, onde se encontravam os equipamentos médicos, fosse aberta. Em reação, o clube afirma que “está somente a respeitar a deliberação tomada pelo tribunal, que revogou a providência cautelar interposta pela Friends & Company” e que “a SAD estava a utilizar indevidamente o espaço”.