Länk Vilaverdense paga ordenados em atraso e desmente greve

Três dias depois das notícias que revelaram a greve dos jogadores do Länk Vilaverdense, em resposta aos ordenados em atraso, a SAD do emblema de Vila Verde, que se manteve sempre incontactável, respondeu.Em comunicado, que anunciaram logo no dia 27 que iam divulgar, os responsáveis pelo futebol do Vilaverdense, revelam que a situação salarial está regularizada, confirmando assim que cumpriram a promessa feita aos jogadores para estes voltarem aos treinos - pagar um mês até esta sexta-feira.Embora nenhum elemento do plantel o tenho confirmado em on,sabe que a greve ao treino aconteceu no dia 27 e só não se repetiu no dia seguinte devido à promessa de pagamento. A SAD não diz se pagou um mês ou dois - os alegados pelos jogadores - até porque para os dirigentes só estava um mês em atraso pois ainda não venceu a data limite para o pagamento do segundo."Exmos(as). Srs(as).No seguimento das notícias sobre o Länk FC Vilaverdense, SAD, informa-se que situação salarial se encontra regularizada. Mais esclarece que, ao contrário da informação veiculada pelos meios de comunicação, não existiu qualquer greve do plantel, tendo os treinos acontecido com normalidade.Como em tudo na vida, com união e persistência, nenhum obstáculo é tão grande que não possa ser ultrapassado. Queremos agradecer aos nossos jogadores, equipas técnicas, staff e parceiros pelo apoio que nos têm demonstrado.Aos nossos sócios e adeptos queremos reforçar que continuaremos a trabalhar com a mesma qualidade para mantermos os resultados de excelência que o clube tem alcançado. A dedicação, a união e a garra sempre nos definiram e sempre nos definirão. Continuamos a contar com o apoio de todos!Com os melhores cumprimentos,A Administração", pode ler-se.