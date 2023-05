Länk Vilaverdense vence Sp. Braga B e dá passo importante

Dois golos de Gonçalo Teixeira permitiram ao Länk Vilaverdense entrar com o pé direito no playoff da fase de subida à 2ª Liga, garantindo uma vantagem importante para a segunda mão. A equipa de Ricardo Silva soube ser mais objetiva e geriu melhor os ritmos do jogo, deixando a jovem formação do Sp. Braga B em situação difícil.

Num jogo marcado pelo forte vento que se fez sentir em Fão, que condicionou a qualidade do futebol, em especial na primeira parte, a equipa de Custódio Castro até entrou melhor, mas o conjunto equipado de verde equilibrou e chegou ao golo aproveitando uma falha defensiva dos bracarenses. Bernardo Fontes ainda defendeu o primeiro remate de Cipenga, mas nada pôde fazer na recarga.

As alterações operadas por Custódio deram nova dinâmica à sua equipa, mas os visitantes conservaram a solidez defensiva, voltaram a estar por cima e chegaram ao 2º golo, após bela assistência de André Soares para Gonçalo Teixeira. Vila Verde está um pouco mais perto da 2ª Liga, mas o trabalho está longe de concluído.