Luís Loureiro já não é o treinador do Real

Luís Loureiro abandonou o comando técnico do Real, ao fim de 19 jogos esta temporada. O emblema de Queluz é, neste momento, o 5.º classificado da Série B da Liga 3, com 23 pontos, e, nos últimos nove encontros, conquistou apenas duas vitórias e três empates.Recorde-se que o técnico, de 45 anos, chegou ao Real no decorrer da época anterior, na altura, para substituir Luís Pinto, atual treinador do Leça. A formação de Queluz joga já no próximo sábado, frente ao Cova da Piedade, não sendo ainda conhecido quem irá assumir o leme da equipa.