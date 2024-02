O azar de uns é a sorte de outros e a expressão encaixa que nem uma luva no jogo de Lourosa. O Lusitânia somou três pontos, graças ao golo de Jefferson Nem logo aos 9 minutos, numa partida em que o Varzim jogou com 10, praticamente, toda a segunda parte, atirou duas bolas à barra da baliza de José Costa, uma delas por Sangaré, na tentativa (sem sucesso) de converter um penálti, aos 65’.





A equipa de Jorge Pinto ficou cedo em vantagem e, depois, limitou-se a gerir o resultado. Os poveiros tentaram reagir e, em cima do intervalo, Braga disparou forte, com a bola a acertar com estrondo na barra. Aos 46’, Vasco Rocha foi expulso por acumulação de amarelos e, apesar do esforço, o Varzim não conseguiu ser feliz e deixou Lourosa sem pontos.