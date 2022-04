Maheus Stöckl vê V. Setúbal "em evolução" para a fase de subida na Liga 3

Matheus Stöckl acredita que o V. Setúbal está numa fase ascendente, não obstante a derrota da equipa na 1.ª jornada da Série 2 da fase de subida da Liga 3. O brasileiro, de 22 anos, vê os vitorianos em afirmação. "A expectativa é alta e positiva, a cada treino percebemos a evolução da equipa e isso traz-nos confiança. Lutaremos a cada minuto pela vitória", referiu Stöckl, à sua assessoria de imprensa.O reforço dos sadinos, que se estreou a saltar do banco no início de março, na última jornada da fase regular da Série B, antecipa melhorias na sequência do trabalho que o conjunto tem realizado diariamente. "Nossa equipa está a treinar com um ritmo muito forte, visando o melhor desempenho para a próxima partida. Com essa semana cheia que tivemos, o míster ajustou os últimos detalhes para fazermos uma excelente partida frente ao Sp. Braga B", afirmou, dando conta das diferenças que tem sentido entre o futebol brasileiro e o português: "É bastante diferente do que eu estava acostumado a jogar no Brasil, é mais tático e intenso. A experiência de poder atuar na Europa é incrível, única. As duas primeiras semanas foram um pouco difíceis, por estar há bastante tempo sem jogar, o clima e o fuso horário também atrapalharam um pouco, mas depois adaptei-me rapidamente."Formado no Atlético Mineiro, Matheus Stöckl está pela primeira vez na Europa, tendo chegado ao V. Setúbal em janeiro último. Na sua série, os sadinos competem com Sp. Braga B, UD Oliveirense e U. Leiria.