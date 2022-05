Manta Santos até 2024 no Torreense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Nuno Manta Santos renovou com o Torreense e vai continuar como treinador da equipa do Oeste até 2024. O técnico revelou-se muito satisfeito por dar continuidade ao projeto: “É com muito prazer e orgulho que continuo nesta casa e agradeço a confiança que depositam em mim para os desafios da próxima época. Foi muito fácil chegarmos a acordo.”

Da parte do clube foi o diretor geral Bruno Vitorino a explicar a aposta em Manta Santos. “O nome do treinador vai ficar perpetuado na história do Torreense, pelas conquistas que alcançou desde que chegou ao clube”, comentou, apontando a permanência na 2ª Liga como meta na próxima época.