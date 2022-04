Marco Bicho é o novo treinador do Oriental Dragon, último classificado na Série 6 da fase de permanência da Liga 3, com 2 pontos em outros tantos jogos.O técnico, de 42 anos, que se encontrava ao serviço do Olímpico do Montijo, na 1.ª Divisão da AF Setúbal, substitui, assim, Jorge Prazeres que nos últimos sete jogos não conseguiu qualquer vitória (quatro empates e três derrotas). A separação entre as duas partes aconteceu nesta jornada (a 2ª), na sequência do empate com o Oliveira do Hospital (0-0).Marco Bicho já começou a trabalhar no Oriental Dragon e vai tentar inverter a situação no sentido de poder assegurar a manutenção na competição.