Marco Grilo está de saída do Lusitânia Lourosa, segundoapurou. O jogador, de 28 anos, não vai integrar o plantel da próxima temporada depois da época de estreia na Liga 3 ter terminada em descida por parte do clube.O lateral-direito alinhou em 19 jogos oficiais em 2021/22 e apontou ainda dois golos.Nas duas épocas anteriores, Grilo integrou e foi influente nas primeiras duas temporadas do Vilafranquense na 2ª Liga. O futebolista natural de Alpiarça havia também feito parte da equipa ribatejana que alcançou a inédita subida ao segundo escalão em 2019.Além dos emblemas citados, o jogador formado em Benfica e União de Leiria envergou as camisolas do Sertanense, Carregado, Tourizense, Alcanenense, Elétrico e Vitória de Sernache.